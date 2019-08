Guida il bolide a 19 anni: multa e patente ritirata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIAgli occhi degli agenti della Volante appostati a bordo strada la sera di martedì quel macchinone guidato da un ragazzo non è passato inosservato: troppo potente l'auto, troppo sbarbatello chi era al volante. Paletta, «accosti, patente e libretto», la formula di rito rivolta al giovane conducente per verificare dati anagrafici e dati tecnici del mezzo. Gli agenti hanno così scoperto che i dubbi erano fondati: G. C. ha 19 anni, ha conseguito la patente da pochi mesi e il rapporto potenza/tara del bolide che pilotava era...