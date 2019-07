Guglielmo radiato dall'Ordine dei medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Il dottor Maurizio Guglielmo, attualmente in cella a Civitavecchia, non è più un medico. Il 61enne bellunese, residente in via De Stefani, 6, ex dottore del pronto soccorso dell'Usl di Feltre è stato radiato dall'Albo dei medici. La decisione è arrivata dalla Commissione Medici provinciale, competente per giudicare gli iscritti all'Albo Medici, che si è riunita questa settimana a Belluno e ha concluso per la radiazione del collega. Gueglielmo è dietro le sbarre per 4 anni 9 mesi e 29 giorni, che gli restano, per la...