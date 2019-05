Guardie picchiate dal carcerato sotto cura: «Adesso basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZABELLUNO Ancora un caso di aggressione agli agenti della polizia penitenziaria nella sezione di detenuti psichiatrici del carcere di Baldenich. Un detenuto dell'Articolazione per la Tutela della Salute Mentale nel penitenziario, in un momento di vita in comune, ieri ha colpito ripetutamente le due guardie che sono finite al pronto soccorso del San Martino di Belluno. Gli agenti hanno riportato: in un caso contusione alla testa con prognosi di 7 giorni salvo complicazioni, nell'altro contusione a collo e polso con 5 giorni di...