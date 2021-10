Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO C'è una soluzione per i problemi del servizio di Continuità assistenziale del territorio, cioè la guardia medica, che interessano in particolare le sedi di Lamon e Santo Stefano di Cadore, ma solo per la giornata di lunedì. La questione non è certo risolta perché a monte c'è il macigno costituito dalla mancanza di medici da una parte e dalla disponibilità a svolgere questo servizio in montagna.L'ANNUNCIOSono state due...