Guardia assalita dal paziente detenuto e per la Cisl «quella sezione va chiusa»

IL CASOBELLUNO Ancora problemi alla sezione psichiatrica del carcere di Baldenich. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, parla di un poliziotto aggredito da un detenuto, come riportato da Il Gazzettino. Davanti a questo ennesimo caso di violenza contro il personale, Cisl Fns torna in campo per chiedere a gran voce la chiusura della sezione, mentre il personale di polizia si prepara a scendere in piazza. La vicenda risale a sabato scorso, quando un poliziotto di turno intervenuto per calmare le ire di un detenuto contro un compagno di...