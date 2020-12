L'INIZIATIVA

BELLUNO Oltre 100mila euro in premi welfare ai dipendenti: così il Gruppo Walber combatte la crisi causata dalla pandemia e rafforza il senso di comunità, offrendo anche un aiuto concreto a chi sta combattendo in prima linea giorno dopo giorno da quasi un anno. Il bilancio 2020 del gruppo che opera nel mercato della distribuzione alimentare bellunese con 15 punti vendita ad insegna Supermercati SuperW, JuniorW, WStore e MD Discount si chiude, insomma, in bellezza: con più di 100mila euro versati nelle tasche di oltre 200 dipendenti del gruppo, attraverso iniziative di welfare. Da anni il Gruppo Walber aderisce al welfare aziendale, ovvero quell'insieme di iniziative volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso modalità alternative alla retribuzione che possono consistere sia in somme rimborsate, sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni. «Da sempre siamo sensibili ai problemi della nostra comunità - spiega Giovanni Bianco, giovane dirigente che in genere preferisce restare dietro le quinte - da oltre un decennio sosteniamo molte attività di volontariato attraverso contributi economici, buoni spesa e beni alimentari. Quest'anno, vista la particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo, abbiamo deciso di essere ancora più presenti». Ma non solo a chi vive situazioni di disagio: l'attenzione e la riconoscenza del Gruppo è rivolta sopratutto a chi ha vissuto quest'anno in prima linea, ovvero il personale dell'Usl 1 Dolomiti a cui è stato devoluto un premio durante la primavera. E ovviamente ai propri dipendenti «Siamo consapevoli di come questo sia stato un anno difficile conclude -, le ragazze e i ragazzi dei nostri punti vendita hanno vissuto situazioni impegnative e l'azienda ha voluto riconoscerlo raddoppiando le donazioni di welfare aziendale, una ad aprile e un'altra, che entrerà direttamente nella busta paga dei nostri collaboratori, a dicembre». (A.Tr.)

