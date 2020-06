L'EVENTO

SOSPIROLO Grande successo per il raduno di appassionati di costruzioni con i Lego, i mattoncini di plastica che danno modo ai ragazzi e ad adulti di sbizzarrirsi in fantasiose costruzioni, che si è tenuto nell'area per il turismo sociale e ricreativo di Prà della Melia, nei pressi di Gron. Love Lego è stata organizzata da In viaggio coi potoli, l'associazione presieduta da Massimo Mossa che organizza da un paio di anni, iniziative e viaggi a favore dei più giovani e delle loro famiglie. «È andata molto bene commenta soddisfatto a fine giornata Mossa - questa manifestazione che dovevamo tenere in febbraio, ma che abbiamo recuperato solo adesso a causa dell'emergenza Covid 19. La pioggia è arrivata nel momento in cui stavamo mangiando e, dunque, non ci ha disturbato più di tanto. Ottima è stata anche l'adesione che abbiamo ricevuto. Abbiamo avuto una quarantina di espositori, una dozzina erano adulti, e ben 27 concorrenti. La manifestazione aveva avuto una prima fase on line (con una classifica stilata in base ai like) e si è conclusa in questo fine settimana, a Prà de la Melia». Tra i concorrenti che hanno esposto le loro realizzazione a Prà de la Melia nel fine settimana, sono stati premiati, tra i ragazzi delle scuole primarie, Roberto Secco, di Feltre. Nella sezione scuole medie il successo è andato a Sofia Candeago di Trichiana. In più sono stati premiati i vincitori del concorso on line che era stato istituito in sostituzione della manifestazione di febbraio poi saltata. Hanno vinto questa chiamata Star wars, Swan Lazzaretti, Tommaso Sponga e i fratelli Sitta. «Con il ricavato della manifestazione spiega Mossa - acquisteremo delle colonnine igienizzanti da mettere a disposizione del Comune e della pro loco dì Sospirolo». Egidio Pasuch

