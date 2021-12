Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE NUOVE REGOLEBELLUNO Serve il green pass per sciare? E quale: quello normale o il super green pass? Chi effettuerà i controlli? Chi ha uno skipass plurigiornaliero cosa deve fare? Sono questi i principali dubbi che gli sciatori si pongono in vista dell'avvio del tanto atteso ritorno sulle piste. Abbiamo girato le domande a Christian Azzolini dell'Ufficio skipass di Arabba. Ecco quindi come funzionerà il sistema di verifica automatizzato...