INTERVENTI

BELLUNO Un altro pomeriggio di passione sotto un meteo che non fa più sconti. L'inferno di pioggia, vento e grandine grossa come palline da golf cadute a Belluno tra San Fermo e Gioz, si è scatenato verso le 16.30. Oltre 40 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti, andati avanti fino a tarda notte.

LE AREE PIÙ COLPITE

Allagamenti, smottamenti, alberi abbattuti, frane, esondazioni sono stati il rosario di interventi che hanno interessato Belluno, Feltre, Zoldo Alto, Ponte nelle Alpi, Comelico Superiore, Sospirolo, Agordo Cesiomaggiore, Falcade, Auronzo, Cortina, Borca di Cadore e Vodo di Cadore. E proprio in questi due Comuni si è registrata la situazione più delicata.

A Peaio di Vodo, il Rudan è stato controllato a vista per timori di esondazioni sull'Alemagna e ripercussioni sulle abitazioni a valle. Per qualche ora si era anche pensato ad una possibile evacuazione, ipotesi poi rientrata.

La grande frana di Cancia, sempre ieri sotto l'ennesimo diluvio, ha smesso di sonnecchiare costringendo il sindaco di Borca ad invitare tutti i cittadini a restare nelle loro case.

LA PROVINCIA

«Domani mattina - spiegava ieri sera Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile - faremo un sopralluogo».

A Ponte nelle Alpi una tromba d'aria si è abbattuta su Polpet portandosi via il palaMares, mentre il Feltrino, per ore, è rimasto isolato dalla pianura: entrambe le strade di collegamento, la 348 Feltrina e la Sp 1 Madonna del Piave, sono state interessate da frane. Veneto Strade ha lavorato ininterrottamente per cercare di garantire almeno un accesso già entro la serata, come spiega ieri l'ingegner Michele Artusato.

La violenza delle piogge ha portato la Provincia ad emettere un avviso ai cittadini a non muoversi di casa, ovvero di spostarsi solo se non strettamente necessario.

ALEMAGNA CHIUSA E RIAPERTA

«Una colata detritica si è verificata sul canalone dell'Antelao, a Cancia - spiega Bortoluzzi -. Al momento è sotto controllo e non risultano particolari criticità. Già domani (al più tardi lunedì) sarà necessario un sopralluogo sui vasconi per predisporre le operazioni di sgombero. Un'altra colata si è verificata sul Rudan a Peaio (Vodo di Cadore); in questo caso la briglia è stata completamente ricoperta dai detriti e ha costretto alla chiusura temporanea della strada 51 di Alemagna; dopo 10-15 minuti è stata però riaperta.

ISOLATO IL CARESTIATO

Frana completamente la strada che sale al rifugio Carestiato di Agordo gestito da Diego Favero. Un danno importante che di fatto chiude la stagione del rifugio. La comunicazione è arrivata ieri da Anna Magro presidente del Cai di Agordo.

