Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOBELLUNO I tesori del Comune (su cui non c'era più interesse) sono già stati venduti. Quel che rimane, anche a prezzo di saldo, fatica a destare interesse. Così, senza troppe novità, è stato redatto il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2021- 2022- 2023. Il quel documento individua i beni immobili ed i diritti reali immobiliari da vendere. Nell'atto vengono individuati i beni immobili non...