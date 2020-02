CORTINA

Lo sviluppo economico di Cortina, derivante dai grandi eventi internazionali ormai prossimi, in accordo con le politiche dell'amministrazione locale, è stato al centro di una serie di incontri di Paolo Doglioni, presidente provinciale di Confcommercio Belluno.

IL CONFRONTO

È salito a Cortina assieme alle rappresentanze delle diverse anime associative, da Fidimpresa Fiditurismo all'associazione albergatori. Doglioni si è confrontato con la locale delegazione Ascom, sulla gestione futura della struttura. Si è incontrato con il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina, per affrontare tematiche di stringente attualità che riguardano il prossimo futuro delle aziende del territorio, coinvolte negli eventi e progetti che ci si prepara ad affrontare. «Il sindaco ha particolarmente apprezzato la fattiva collaborazione instauratasi negli scorsi mesi con la consulta locale e ha dato atto dell'articolarità delle relazioni e progetti in fase di avvio con il comparto commerciale che troveranno a breve operatività spiega Doglioni - inoltre è emersa la potenzialità di poter fruire adeguatamente sia della struttura Confcommercio locale, sia dei propri canali comunicativi, per dare effettiva trasparenza e condivisione delle decisioni in itinere da parte dell'amministrazione». Nell'ufficio Ascom c'è stato un tavolo tecnico, con la partecipazione in videoconferenza dall'estero di Marco Mariani, l'attuale delegato, contestato da alcuni associati per la sua assenza prolungata dal paese. Sono state rilevate le azioni intraprese e da intraprendere, rispetto al mandato conferito alla consulta comunale con le nomine del settembre 2018.

IL SOPRALLUOGO

C'è stato un confronto con l'associazione Cortina for us, dei commercianti del centro, presieduta da Franco Sovilla, che ha la sede negli uffici di Confcommercio Cortina, relativamente alle attività di animazione, dove Ascom è partner strategico. La visita di Paolo Doglioni è proseguita negli uffici di Fondazione 2021, che sta organizzando le Finali di Coppa del mondo di sci del prossimo marzo e i Mondiali 2021, per un aggiornamento sulle attività e per rinsaldare i contatti. C'è stato un confronto con Cortinabanca, la storica cassa rurale ampezzana. Doglioni ha rimarcato: «Confcommercio desidera rinforzare i canali collaborativi con la banca del territorio, in un momento di trasformazione e crescita, nell'auspicio che ciò si traduca in un momento di analogo sviluppo del sistema imprenditoriale e del territorio tutto. Le scelte che in questi anni hanno portato Confcommercio imprese per l'Italia Ascom ad essere il soggetto di riferimento nell'ambito del comparto economico della nostra provincia derivano proprio dalla lungimiranza nell'aver saputo mantenere la capillarità della propria rappresentanza, creando un sistema, ove Cortina d'Ampezzo è l'apice di una piramide di promozione a cui vengono costantemente fornite risorse per far crescere le aziende del terziario del territorio».

