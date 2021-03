POST EMERGENZA

BELLUNO «Ringrazio il presidente Draghi per aver proposto e fatto deliberare nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza alle precipitazioni nevose che si sono verificate nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza». Così l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin relativamente al riconoscimento dello stato di emergenza che la Regione Veneto aveva richiesto al governo a seguito delle rilevanti precipitazioni nevose registrate a inizio anno soprattutto nella zona del Comelico. La notizia dell'arrivo dei fondi a risarcimento danni era stata data nei giorni scorsi dal ministro, Federico D'Incà. «In seguito alla nevicata dello scorso mese di gennaio arrivano le risorse del Governo - aveva detto -: 3,2 milioni di euro a favore dei territori colpiti». «Avevamo segnalato -spiega l'assessore Bottacin- circa 3,5 milioni di spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e a fronte della nostra segnalazione il governo Draghi, appena insediato, ha provveduto a stanziare fin da subito una cifra che consente di coprire quasi interamente le spese sostenute». «È certamente un'ottima notizia - prosegue l'assessore regionale - soprattutto per le nostre amministrazioni comunali che non sono ovviamente in grado di far fronte a spese straordinarie rilevanti con i loro bilanci. Ringrazio quindi il governo Draghi per la tempestività e la corposità della somma». «Resta invece ancora aperta la partita relativa all'emergenza di inizio dicembre dove il governo Conte2 a fronte di oltre 300 milioni di euro di danni registrati nel Veneto, aveva stanziato meno di 4 milioni di euro. E su questo fronte - conclude Bottacin - ci attendiamo un'integrazione congrua rispetto ai danni registrati. E a tal fine sono già in contatto con il nuovo capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, al quale approfitto per rivolgere gli auguri di buon lavoro». (A.Tr.)

