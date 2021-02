POST EMERGENZA

BELLUNO Dal Governo arrivano 3,2 milioni ai territori del Veneto colpiti dal maltempo a causa delle copiose nevicate che hanno interessato la provincia all'inizio di dicembre e soprattutto all'inizio di gennaio. A darne notizia è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà,con una nota diffusa ieri. «In seguito alla nevicata dello scorso mese di gennaio - spiega - che si è abbattuta in diversi comuni del Bellunese e della regione, arrivano le risorse del Governo: 3,2 milioni di euro a favore dei territori colpiti». Il ministro D'Incà lo dichiara a seguito della delibera del Consiglio dei ministri di ieri per i territori di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza. «È la risposta efficace dell'esecutivo all'ondata di maltempo che, nei primi giorni dell'anno, aveva colpito diversi territori della nostra provincia - prosegue il Ministro D'Incà che aggiunge -: in quelle ore ero in stretto contatto con il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, gli amministratori locali e le istituzioni che si erano immediatamente attivate per fronteggiare l'emergenza. Un lavoro inteso, con numerosi interventi dell'esercito, Protezione Civile, Alpini e Soccorso Alpino. Avevamo annunciato un sostegno a favore dei Comuni che si erano prodigati con le spese per lo sgombero della neve e ora, grazie alla delibera approvata dal Consiglio dei Ministri, diamo una risposta alle nostre comunità».

Il lavoro del Governo non è tuttavia finito: «È evidente che si continuerà ad investire per fronteggiare i difficili eventi meteorologici che, nei nostri territori, sono purtroppo frequenti. La prima regola rimane ovviamente la prevenzione e la messa in sicurezza dei territori e anche su questo aspetto il Governo proseguirà nel proprio lavoro - conclude il Ministro per i Rapporti con il Parlamento». A metà dicembre, il presidente della provincia Roberto Padrin aveva consegnato al Ministro un report dei danni del maltempo del 4-8 dicembre, con una lista dei dissesti e delle frane verificatesi, e con gli interventi urgenti da mettere in campo, che ammontavano a circa 40 milioni di euro, solo per quanto riguarda le competenze provinciali. «I nostri tecnici hanno già conteggiato 132 frane, ma solo in primavera potremo avere un quadro completo. E tutto questo mentre stiamo ancora affrontando la ricostruzione post Vaia - spiegava il presidente Padrin -. Il Ministro si è già attivato per una call nei prossimi giorni con il Capo Dipartimento Nazionale Protezione Civile Angelo Borrelli, per i ristori ai privati danneggiati dall'evento calamitoso». Tre settimane più tardi la seconda ondata di maltempo che metteva in ginocchio la parte alta della provincia. (Fe.Fa.)

