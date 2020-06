LA PROPOSTA

BELLUNO Conclusione d'anno senza gli abbracci e la pizzata studenti professori, senza la foto di gruppo e i saluti guardandosi dritti negli occhi. Ma non tutto è perduto.

L'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno presentato ieri in sede di Consiglio comunale tenta di salvare il finale d'anno scolastico di migliaia di studenti bellunesi. A leggerlo all'assemblea consiliare, riunitasi ieri pomeriggio in Sala Bianchi con le dovute distanze di sicurezza, gel lavamani in ogni dove e misurazione della temperatura all'ingresso, è stato il capogruppo del Partito Democratico Paolo Bello, ma il testo porta la firma di tutti i capigruppo, della maggioranza come della minoranza. In sostanza, si chiede a sindaco e giunta di pensare ai ragazzi e ai loro ricordi futuri dell'ultimo giorno di scuola. Perchè non resti la memoria delle lezioni online e dei professori salutati dallo schermo di un pc, si propone al sindaco Jacopo Massaro e alla sua giunta di individuare un luogo dove permettere agli istituti di organizzare un finale d'anno degno di questo nome. Con le dovute misure di sicurezza, sia chiaro, anche con la soprintendenza della Protezione Civile se lo si ritiene necessario.

LO SPUNTO

«L'idea ha detto ieri Bello è nata dal vedere come mia figlia Maria, che ha appena concluso la quinta elementare, molto dispiaciuta dal non poter salutare le insegnanti e i compagni. Rispetto a questo, però, quest'estate riprenderà la rassegna estiva dei Giovedi di sera con la possibilità di ritrovarsi in piazza». Un'incoerenza che ha fatto scaturire la proposta di impegnare sindaco e giunta a individuare con urgenza e in collaborazione con i dirigenti scolastici uno o più luoghi ampi come può essere un palaghiaccio, per permettere a ogni istituto, in tempi diversi, di accogliere gli studenti a fine ciclo per un breve saluto. Iniziativa, peraltro, già felicemente attuata a Limana. L'ordine del giorno è stato discusso nell'assemblea di ieri e, alla fine, è passato all'unanimità con un consigliere della maggioranza astenuto. (al.tr.)

