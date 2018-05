Governare il cambiamento: la Cisl invita a fare squadra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOBELLUNO «Fare squadra anziché anteporre gli interessi del territorio agli interessi di parte, qualunque essa sia». La proposta arriva dalla Cisl e la ribadirà oggi (dalle 9.30 alle 13) in un convegno a Villa Carpenada. Lavorare in rete per governare il cambiamento - Le proposte della Cisl per il territorio vuole essere un confronto sui temi dello spopolamento, delle infrastrutture, del turismo, del welfare locale e dell'economia territoriale. E a confrontarsi saranno Cinzia Bonan e Rudy Roffarè, rispettivamente segretario...