Gli under 35 di successo raccontano se stessi

IL PROGETTOBelluno Progetto Strike. I giovani under 35 chiamati a raccontare la propria storia. Due mesi per ricostruire l'esordio e ispirare altri giovani. Da alcuni giorni è attivo il bando Giovani che cambiano le cose, giunto alla terza edizione e riservato a tutti gli under 35, nati dopo l'1 gennaio 1983, residenti o domiciliati nelle province di Belluno, Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio. Il progetto, realizzato dall'agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili della provincia autonoma di Trento, con la...