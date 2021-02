IL PROGETTO

CORTINA D'AMPEZZO I Mondiali di sci alpino Cortina 2021 stanno per lasciare le piste della Tofana per passare al Col Druscié, con le ultime due gare, lo slalom speciale femminile di sabato 20 febbraio e quello maschile di domenica 21. Nella nuova zona del traguardo, a Colfiere, ci sarà anche la semplice cerimonia di passaggio di consegne, al termine del grande evento sportivo, con la cessione della bandiera della Federazione internazionale sci agli organizzatori dei Mondiali di Courchevel Meribel 2023. Gli slalom si disputeranno sulla rinnovata pista Druscié A, mentre la Druscié B sarà utilizzata per gli allenamenti, per la fase di riscaldamento degli atleti, prima delle gare.

MODIFICHE RECENTI

La Druscié A è una pista creata negli anni Trenta del secolo scorso, modificata una prima volta per le Olimpiadi invernali 1956, quando accolse una delle tre vittorie di Anton Sailer; si è intervenuti di recente, in vista di questi Mondiali, con il rifacimento del tracciato e con la sostituzione dell'impianto di risalita. Oggi c'è una cabinovia veloce e capiente, al posto del primo tronco della storica funivia Freccia nel Cielo e della obsoleta seggiovia biposto che saliva al Druscié da Colfiere.

IL RITRATTO DEL GHEDO

«Quand'ero giovane ricorda l'ex discesista azzurro Kristian Ghedina - amavo percorrere la vecchia pista B del Druscié. Nel punto in cui incontrava la strada del lago Ghedina, in assenza di traffico, il massimo del divertimento era prendere la rincorsa e saltarla! Questa pista è speciale perché da cima a fondo sviluppa continui cambi di pendenza, funzionali al riscaldamento pre gara e agli allenamenti. Invece la pista A è il top per lo slalom, perché presenta pendii e difficoltà che costringono lo sciatore a interpretare al meglio ogni cambio di pendenza, senza distrarsi o esagerare».

LA FOTO DEL DS

Alberto Ghezze, direttore sportivo di Fondazione Cortina 2021, conferma: «La pista A è stata scelta per lo slalom per tre aspetti. Quello tecnico vede lunghe pendenze, molto impegnative per il fisico; quello scenico, poiché c'è un'ottima visuale della pista da qualsiasi punto e gli stessi atleti, sin dalla partenza, hanno una visione completa del tracciato; l'aspetto storico che ci riporta al trionfo dell'austriaco Tony Sailer, la leggenda che dominò le gare di discesa libera, slalom gigante e slalom speciale alle Olimpiadi del 1956».

IL PRESIDENTE

Mario Vascellari, presidente della società di impianti a fune Tofana, valuta la scelta: «Il Col Druscié è un palcoscenico mondiale che combina tracciati tecnici di grande livello a nuove e moderne tecnologie: tra tutte, la cabinovia Tofana- Freccia nel Cielo che ha sostituito il primo tratto del vecchio impianto funiviario, realizzato nel 1969. È una soluzione moderna ed elegante, che garantisce massimo comfort e velocità per raggiungere le piste utilizzate per gli slalom».

MASSIMA FUNZIONALITÀ

«La nuova cabinovia è assolutamente funzionale in termini di accessibilità e mobilità per l'intero comprensorio di gare Cortina 2021 precisa in presidente Vascellari rivelandosi indispensabile all'accesso di atleti e tecnici anche alle altre piste delle Tofane. Qesto è un importante tassello, che contribuisce a realizzare il piano di rinnovamento di cui Cortina con le sue straordinarie piste è protagonista».

L'ANGOLO DELLA SEGGIOVIA

A Ra Vales, nella parte superiore del comprensorio sciistico di Tofana-Freccia nel Cielo, questo 2021 porta anche la novità di una nuova seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico, che sale da Pian Ra Vales sino alla stazione di arrivo della funivia, per poi continuare verso il Busc de Tofana. La peculiarità di questo nuovo impianto, che sostituisce due precedenti seggiovie, è l'angolo di oltre 90 gradi della linea, alla stazione intermedia, dove i passeggeri potranno salire oppure scendere dai seggiolini, accanto alla funivia Freccia nel Cielo.

TUTTI I NUMERI

Ha un tracciato di 1860 metri, con 25 piloni di sostegno della linea, da 2.200 metri di Pian Ra Vales, sino ai 2.474 metri della intermedia, per proseguire sino alla stazione a monte, che ora è a 2.740 metri, un centinaio di metri più bassa del vecchio arrivo al Busc de Tofana.

Marco Dibona

