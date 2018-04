Gli studenti della Ricci svelano la Scrovegni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPEGNOBELUNO In convivio dantis: tutti a cena con i grandi personaggi danteschi e menu ispirato al Trecento, martedì sera al ristorante del Centro Giovanni XXIII. Nuovo appuntamento per la rassegna dedicata a Giotto, all'arte e alla letteratura antiche pensata per accompagnare la mostra sulla Cappella degli Scrovegni ospitata nella chiesa di San Rocco fino al 3 maggio. Dopo le meditazioni sonore a Santo Stefano, dopo lo spettacolo sui discepoli di Emmaus, martedì ci si siede a tavola per gustare una cena dove i piatti saranno ispirati ai...