GLI INVESTIMENTI

BELLUNO Sport e periferie, pioggia di finanziamenti in provincia. A Belluno arriveranno due milioni e mezzo di euro. Sono infatti 145mila quelli destinati al Comune di Belluno, a Danta di Cadore arriveranno invece 112mila euro, al Comune di Alpago 500mila, altrettanti a Longarone, a Trichiana (Borgo Valbelluna) 249mila a Pieve di Cadore 392, a Tambre ne arriveranno 150mila, a Lamon 440mila e a Zoppè di Cadore 47mila. Gli importi sono indicati nella graduatoria definitiva del bando Sport e Periferie che include anche l'elenco dei Comuni a cui sono assegnate risorse per gli impianti sportivi e la riqualificazione urbana. «Il fondo fu istituito nel 2015 con un provvedimento del nostro governo» ricorda il deputato bellunese del Partito Democratico, Roger De Menech.

IL VAGLIO DELLA CORTE

«La graduatoria - prosegue il parlamentare - era già stata pubblicata sei mesi fa, è stata sottoposta a ulteriori verifiche da parte della Corte dei Conti. Con oggi si chiude comunque l'iter di accesso ai finanziamenti che valgono, complessivamente 77 milioni di euro in Italia a sostegno di 250 progetti. Nei prossimi mesi il ministero stanzierà ulteriori 150 milioni di euro con un nuovo bando per soddisfare i tanti progetti non ancora finanziati».

RECUPERO DEGLI IMPIANTI

Il bando Sport e periferie è alimentato dal fondo istituito dal governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell'agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l'incremento della sicurezza urbana.

CREDITO D'IMPOSTA

Sempre nel campo dello sport da segnalare la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari del credito d'imposta previsto dalla misura Sport Bonus. «Si tratta di un provvedimento con il quale il Comune di Sedico riuscirà a portare a termine la realizzazione del campo di calcio in sintetico nel proprio impianto» ricorda ancora De Menech.

Insomma, sicuramente un buona notizia per i Comuni che aspettavano le risorse per poter completare le sistemazioni degli edifici ad uso sportivo.

