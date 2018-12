GLI INVESTIMENTI BELLUNO Qualche tempo fa rischiava di dover chiudere alcune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INVESTIMENTIBELLUNO Qualche tempo fa rischiava di dover chiudere alcune scuole per mancanza di manutenzione. Non era una minaccia, ma una necessità, dettata dai tagli che si erano abbattuti su Palazzo Piloni. Adesso la Provincia fa la conta delle attività che è riuscita a mandare avanti in tema di edilizia scolastica. Non che le risorse siano enormi: le difficoltà di cassa restano, però l'amministrazione provinciale ha potuto tappare qualche falla. Inoltre, non mancano cantieri anche di una certa rilevanza: tutto a beneficio della...