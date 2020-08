GLI INTERVENTI

BELLUNO «Al momento non possiamo intervenire»: è con amarezza che il sindaco Jacopo Massaro dichiara che no, non è ancora tempo per riaprire il ponte di Levego né via Miari. Dopo l'annuncio della prossima sistemazione dei versanti franosi di Borgo Pra e di via San Francesco, opera deliberata nell'ultima riunione di giunta grazie al contributo di 130mila euro della Provincia, viene da guardarsi attorno e capire cosa ancora attende un cantiere e finanziamenti adeguati. A poche centinaia di metri dal centro cittadino c'è via Miari, chiusa da diversi mesi per la solita colata di fango che ad ogni pioggia intensa si mette in movimento dal versante sopra la strada.

L'ODISSEA

«L'abbiamo chiusa, aperta e poi richiusa nel giro di pochi mesi spiega l'assessore alle manutenzioni Biagio Giannone - adesso è chiusa da 3 o 4 mesi, è un problema, lo sappiamo». Il vero problema è che non c'è una data per la sua riapertura. Troppo onerosi gli interventi per l'attuale stato delle casse comunali. «Finora sono stati effettuati approfondimenti di tipo geologico spiega Massaro - ci è stata quantificata una cifra importante, intorno ai 30mila euro solo per la rimozione dell'attuale materiale, non certo per la sistemazione definitiva del versante. Vedremo di farlo, ma abbiamo molti meno soldi a disposizione degli altri anni, tant'è che negli smottamenti di Borgo Pra e di via San Francesco riusciamo a intervenire soltanto perché la Provincia ci eroga un fondo ad hoc. Su questa opera non abbiamo contributi, l'avevamo appena sistemata spendendo cifre importanti, è una delle priorità ma dobbiamo ancora reperire le risorse necessarie».

L'ALTRA OPERA

Ora come ora si avanza a tentoni, attendendo novità da Roma, sperando in fondi specifici e straordinari perché l'emergenza sanitaria ha prosciugato le casse rendendo impossibili, oggi, i voli pindarici. E tanto più vale per il ponte di Levego, chiuso in tutta fretta da quanto il crollo del Morandi a Genova ha imposto una supervisione a tutte le opere e la loro eventuale dismissione in caso di pericolo. Come per via Miari, non c'è una data per la sua riapertura né tanto meno per l'avvio del cantiere. L'investimento necessario a mettere in sicurezza l'opera si aggira attorno ai 150mila euro, considerando come il passaggio non sia un punto fondamentale della viabilità cittadina e come esista una via alternativa, è chiaro che l'intervento non si trova in cima alla lista delle priorità dell'amministrazione Massaro. Per il primo cittadino sul ponte di Levego si apre un discorso che dalla piccola frazione della Sinistra Piave arriva dritto dritto a Roma e parla di inefficienza e distanza della politica dalla gente.

IL SIMBOLO

«La chiusura del ponte è l'emblema dell'inefficacia del modello di governo attuale riflette - nel quale tutte le responsabilità sulla sicurezza delle nostre città sono in capo ai Comuni i quali, però, sono privi degli strumenti per intervenire. In particolare abbiamo assistito a otto anni di tagli continui agli enti locali e gli interventi manutentivi di tipo straordinario che un tempo avrebbero potuto essere teoricamente effettuati non sono stati avviati perché il Patto di stabilità non permetteva di spendere le risorse che ci sono; quando questo è stato sbloccato ovviamente le risorse sono volate via in poco tempo per risolvere problematiche accumulate. In questo momento siamo lontani anni luce dal poter risolvere criticità veramente molto gravi per mancanza di risorse». Si attendono tempi bui, ancora più cupi degli attuali, perché il gettito Irpef riservato ai Comuni quest'anno sarà abbattuto dalla crisi economica legata al Covid.

Alessia Trentin

