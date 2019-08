GLI INTERROGATIVI BELLUNO Meno social, più cantieri. Potrebbe riassumersi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERROGATIVIBELLUNO Meno social, più cantieri. Potrebbe riassumersi così la fila di strali infuocati che un cittadino, Massimo Cimo Garzotto, lancia all'amministrazione Massaro. Ma il sindaco non ci sta e risponde alle accuse con la battuta pronta, «L'impegno c'è e i risultati anche dichiara -, lo dico io ma lo dicono anche gli elettori che hanno premiato questo progetto e non il suo». Il suo sta per il programma del rivale di Massaro alle scorse amministrative, Paolo Gamba con la lista civica Belluno è di tutti nella quale...