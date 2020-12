L'INIZIATIVA

BELLUNO Racconti e immagini, sparsi per le botteghe della città: sono l'augurio dei giovani dell'Istituto Leonardo Da Vinci ai bellunesi. Mini racconti pieni di pensieri positivi, finestre sulla quotidianità dei giovani di oggi, verranno distribuiti dai negozianti ai clienti in queste settimane di acquisti natalizi. È questa l'iniziativa dei ragazzi del Cfp dell'Istituto di via Ostilio per augurare Buon Natale ai bellunesi in un anno faticoso e difficile. Il progetto è pensato per creare un collegamento invisibile tra i ragazzi e gli adulti che, in queste settimane, frequenteranno i negozi del centro storico di Belluno. «I loro messaggi vogliono aprire una finestra sul mondo dei giovani spiega il dirigente, David De Pra -, sui loro pensieri attorno a queste festività così diverse dalle altre e, allo stesso modo, vogliono lanciare un messaggio di speranza. I giovani ci dicono, oggi, che quello che conta sono la famiglia e la salute. Lo sappiamo, certo, ma è bello sentircelo dire da loro». Agli studenti del primo, secondo e terzo anno degli indirizzi Acconciatura e Grafico Multimediale dell'Istituto di via Ostilio è stato chiesto di scrivere un breve testo sul loro Natale 2020. Ne sono derivati piccoli racconti che parlano del 25 dicembre ai tempi del Covid, di pranzi di famiglia che non ci potranno essere, di abbracci mancati e di regali che, per la crisi, saranno di necessità più semplici. Allo stesso tempo le vetrine racconteranno, attraverso le foto, i racconti più significativi in un rimando tra il testo scritto e l'immagine.

