Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEBELLUNO La storia va avanti da tempo, ma Lorenzo Donadel non ci può fare l'abitudine. In città qualcuno si diverte a girare e a staccare le epigrafi affisse alle bacheche, creando grande disagio all'impresa funebre che porta il suo cognome: Donadel, appunto. Diventa allora necessario controllare, fare il giro delle frazioni e attaccare più volte i fogli per permettere ad amici e conoscenti dei defunti di essere informati. Donadel,...