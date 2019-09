Gli Amici del volo a naso all'insù per le acrobazie della Kapanina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AERONAUTICABELLUNO Due grosse feste dell'aria nella stessa domenica hanno costretto l'Aavl (Associazione amici del volo libero) a dividersi per metà. Alcuni sono andati sul litorale di Jesolo a vedere i cacciatori dell'aria: in primis le Frecce tricolori, ma non solo. Altri sono andati a Trento, con l'ospite d'onore, il fotografo feltrino Bruno Campigotto. L'attrattiva del Festivolare trentino era la campionessa mondiale di acrobazia aerea Svetlana Kapanina. La cinquantenne moscovita, nativa del Kazakistan, si è esibita con il non abituale...