L'ASSEMBLEA

BELLUNO Si è tenuta domenica scorsa a Milano l'assemblea nazionale della Fiva, la Federazione Venditori Ambulanti di Confcommercio, alla presenza del vice ministro all'Economia Laura Castelli.

All'appuntamento di Milano, fra oltre 600 imprese ambulanti, era presente anche una delegazione del gruppo ambulanti di Confcommercio Belluno capeggiata dal presidente provinciale Gualtiero Schenal. Il dibattito assembleare era principalmente incentrato sulla questione riferita alla metodologia di rinnovo delle concessioni mercati e fieristiche che da circa un decennio tiene in allerta migliaia di ambulanti in Italia che, per gli effetti della Direttiva Comunitaria Bolkestein e di ipotesi applicative nazionali, vedevano ad alto rischio il rinnovo delle proprie concessioni.

«Il lavoro certosino e paziente svolto dalla Federazione in questi anni - si legge in una nota di Confcommercio Belluno - e la recente collaborazione instaurata con il vice ministro Castelli dovrebbero ora portare ad una soluzione normativa che possa garantire agli ambulanti la tanto auspicata continuità d'impresa e di occupazione degli attuali posti mercatali e fieristici; non, come prevede l'Unione Europea con rinnovo automatico, ma con una procedura semplificata d'istanza che ciascun esercente sarà chiamato a presentare». Una procedura che era stata contestata fin dalla sua iniziale attuazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA