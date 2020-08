VOLONTARI

BELLUNO Nemmeno l'attuale emergenza sanitaria ha fermato gli alpini nelle loro periodiche attività di manutenzione di vari sacelli e monumenti che testimoniano il sacrificio di tante penne nere nei diversi eventi bellici. Tra i manufatti in questione, di competenza della Sezione A.N.A. di Belluno, figura il sacrario del Col Visentin. Va ricordato che si tratta dell'edificio in vetta che, in luogo del precedente Rifugio Budden realizzato agli inizi del XX secolo, vide l'erezione di una struttura dedicata alla memoria dei caduti del 5° Reggimento Artiglieria alpina della Divisione Pusteria e del Gruppo Val Piave del 3° Artiglieria alpina. L'opera, inaugurata nel Ferragosto del 1946, fu voluta dal comandante del 5° colonnello Antonio Norcen per ricordare i suoi montagnini caduti nella campagna d'Africa del 1936. L'intervento di manutenzione di quest'anno, in precedenza programmato e poi annullato a causa della pandemia, è stato realizzato nei giorni scorsi da una squadra di alpini dei Gruppi di Ponte nelle Alpi/Soverzene e di Tambre guidata dai loro attivi capigruppo Mauro Carlin e Enzo Bortoluzzi e composta anche da Luigi Bianchet, Giovanni De Fina e Loris Bona. È stata una giornata di impegnativo lavoro di imbiancatura, sistemazione del selciato, rimessa a nuovo dell'altare e taglio dell'erba che alla fine ha dato al sacrario un aspetto degno di ciò che rappresenta. Per quanto riguarda l'annuale festa della Sezione Alpini di Belluno, che si tiene annualmente proprio in tale luogo, tutto è stato rinviato al prossimo anno in data ancora da destinarsi. In quella occasione, oltre ad onorare i caduti, i partecipanti potranno prendere visione del nuovo aspetto del sacrario, grazie all'ottimo lavoro dei cinque volontari alpini.

