Gli albergatori: «Ritorno di immagine» e il Bob club spera che la pista rinasca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONICORTINA Il bicchiere è senz'altro mezzo pieno, e di vino buono. Le prime impressioni degli operatori di Cortina, sul coinvolgimento del paese nella candidatura italiana ai Giochi invernali 2026, è di compiacimento per un obiettivo raggiunto, non di rammarico per una limitazione rispetto al progetto iniziale che proponeva soltanto Cortina, con le Dolomiti.GLI ALBERGATORI«Va bene così, noi ci siamo e faremo la nostra parte, parteciperemo a questo grande progetto», commenta Roberta Alverà, presidente dell'associazione...