GLI AIUTI BELLUNO Il Consorzio Veneto Garanzie, l'organismo di riferimento per

GLI AIUTIBELLUNO Il Consorzio Veneto Garanzie, l'organismo di riferimento per il credito del sistema associativo di Confartigianato in tutto il Veneto, ha tenuto a Belluno l'appuntamento pre-natalizio, occasione per tracciare un primo bilancio del 2018 con i risultati dell'operatività della struttura al 30 novembre scorso. IL TAVOLO A Belluno è salito l'intero Consiglio di amministrazione, guidato dal presidente Mario Citron e accolto dai componenti bellunesi: il vice presidente del Consorzio, Renato Caldart e il consigliere Giuliano De Col....