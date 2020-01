Gli 80 anni del museo del Settimo in una serata

SEDICO

Gli ottant'anni del museo del Settimo reggimento Alpini saranno ricordati venerdì prossimo, 17 gennaio, alle 20.30 nella sala riunioni di Villa Patt dove l'importante istituzione culturale è stata trasferita una dozzina di anni fa. La serata avrà per sottotitolo Ricordi di fatti e personaggi dal 1939 ai giorni nostri, e a condurla sarà Dino Bridda. E' prevista la partecipazione dei cori Ana Adunata Bribano di Sedico, Ana Piave Feltre-Cadore Pieve di Cadore. Per l'occasione, il museo sarà aperto al pubblico dalle 17 in poi.

Il museo del Settimo Alpini di Villa Patt era stato inaugurato il 2 giugno del 2007. Tutto il materiale, un tempo depositato nei locali della caserma Salsa a Belluno, vi era stato trasferito e sistemato adeguatamente nella villa sedicense, divenuta una sorta di sede di rappresentanza della Provincia, che è stata oggetto di importanti interventi in questi anni e che ora è gestita dalla Pro loco sedicense. In questo modo si è arrivati alla costituzione di un vero e proprio museo sacrario del Reggimento. I reperti che vi sono contenuti sono considerati un'importante testimonianza della vita del Reggimento e vanno dal 1887, anno della costituzione, al 1975, quando questo reggimento fu sciolto per ragioni di ristrutturazione dell'esercito. Villa Patt è diventata così un punto di riferimento degli itinerari della Grande guerra. Il museo era stato realizzato nel porticato che si affaccia sul cortile a Sud della Villa. Grazie a questa sistemazione, tutto il materiale che documenta la storia del Settimo reggimento alpini ha potuto restare in provincia (diversamente avrebbe dovuto essere trasferito probabilmente in Friuli).

Egidio Pasuch

