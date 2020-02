GIUSTIZIA

BELLUNO Sei stato pizzicato a guidare in stato di ebbrezza? Ebbene, la pena conseguente viene spesso tramutata in servizi sociali, solo che per ottenerne l'applicazione i condannati bellunesi sono costretti a scendere fino a Venezia e con loro anche i famigliari. Stessa distanza va coperta anche per soggetti colpiti da altre forme di sorveglianza che ruotano attorno al sistema detentivo alternativo, ovvero non in carcere.

A Belluno un Ufficio esecuzione penale (Uepe) c'è, ottenuto grazie alla perseveranza della presidente del Tribunale, Antonella Coniglio che era riuscita a sopperire allo sfratto inflitto dal Comune capoluogo che si era ripreso la stanzetta messa inizialmente a disposizione del personale, ma funziona solo poche ore la settimana, insufficienti per coprire tutte le necessità legate al sistema della sorveglianza. Tanto più che Belluno è anche sede di un carcere.

Ora la politica si mobilita in modo sistemico, ai vari livelli. L'ordine del giorno, all'epoca presentato dai consiglieri di minoranza Raffaele Addamiano, Luciano Da Pian e Andrea Stella, approvato all'unanimità il 23 novembre scorso dal consiglio comunale di Belluno, viene ripreso dai consiglieri regionali della Lega, Franco Gidoni e Alberto Semenzato. Due le ipotesi avanzate: la possibilità di concedere ai condannati bellunesi di potersi servire almeno dell'Uepe di Treviso, ma ancor meglio di avere un proprio ufficio indipendente, come avviene per tutte le città sede di penitenziari.

Si parte sempre dallo stesso concetto: Belluno prosegue nel declino demografico e nella perdita di servizi.

«Una situazione - scrivono i due consiglieri - aggravata anche dalla mancanza di alcuni uffici pubblici essenziali che costringono le persone a costosi e scomodi spostamenti. Tra gli uffici che mancano in provincia va annoverato anche l'Uepe. Un servizio essenziale per l'espletamento della funzione rieducativa della pena detentiva, considerando poi che il carcere è presente anche nella città di Belluno. Chiediamo quindi alla Giunta regionale del Veneto di attivarsi per chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia che anche la provincia bellunese possa avere una sede di questo importante ufficio, per evitare ai cittadini e ai dipendenti lunghe e faticose trasferte tra le montagne e la sede principale di Venezia».

L'alternativa, meno gradita, è la possibilità di fare riferimento all'Uepe di Treviso, leggermente meno scomodo.

Nell'ord del consiglio comunale di faceva riferimento anche al fatto che Bolzano, Trento, Aosta e Cuneo, città montane come Belluno, hanno un proprio Uepe. La possibilità di raggiungere l'obiettivo starebbe nelle 522 assunzioni di funzionali di servizio sociali previste dal Ministero della Giustizia nel triennio 2010-2021.

Lauredana Marsiglia

