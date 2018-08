CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIABELLUNO La Cassazione conferma il rimborso spese per le 220 parti civili del processo Gd Consulting, la truffa scoperta nel 2006 dalla Guardia di finanza di Belluno. La società finanziaria con sede in piazza dei Martiri prometteva interessi del 25% sugli investimenti effettuati. Nell'inchiesta finirono 43 indagati, 428 parti offese di cui circa 220 poi costituite in giudizio, 250 milioni di euro illegalmente investiti in Svizzera dei quali oltre un quarto svanito nel nulla, 27 rinviati a giudizio di cui 12 ammessi ai riti alternativi...