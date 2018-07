CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIABELLUNO Il procuratore Paolo Luca aveva lanciato un appello ai parlamentari bellunesi per le difficoltà di reperire le risorse necessarie a allestire l'archivio blindato per le intercettazioni entro il 26 luglio, data in cui entra in vigore la nuova legge. Dario Bond (Forza Italia) raccoglie l'appello, con un'interrogazione al Ministero della Giustizia (affiancato dai colleghi veneti Piergiorgio Cortelazzo e Raffaele Baratto e dal friulano Roberto Novelli), chiede una proroga . «Serve - dice in una nota - per consentire al Tribunale...