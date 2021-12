GIUSTIZIA

BELLUNO È stato riconfermato in toto (a parte una posizione) il direttivo della Camera Penale Odorico Larese di Belluno. L'avvocato Massimo Montino rimane presidente della Camera, insieme al segretario Tullio Tandura e al tesoriere Gianluca Nicolai. Gli altri due componenti del direttivo sono Marco Cason e Daniele Tormen (unica novità di queste elezioni). L'attuale compagine rimarrà in carica per due anni, fino al 2023. Tra le battaglie del presidente si ricorda la maratona oratoria del 2019, quando una delegazione di avvocati bellunesi era scesa a Roma per protestare davanti a un edificio simbolo della giustizia, la Corte di Cassazione. Insieme a Massimo Montino, c'erano l'ex presidente della Camera, l'avvocato Marco Cason, e il consigliere comunale e avvocato Raffaele Addamiano, oltre a tanti altri colleghi da tutt'Italia per portare all'attenzione della Corte casi provinciali. L'obiettivo era quello di usarli come arma per lottare contro il nuovo regime sulla prescrizione che prevedeva l'interruzione dei termini dopo il primo grado e che sarebbe entrata in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo. All'astensione delle udienze per un'intera settimana, si era così aggiunta la maratona oratoria a Roma. Un'iniziativa simbolica contro i processi che, in caso di blocco della prescrizione, non avrebbero avuto mai fine. Il presidente della Camera Penale bellunese, sul punto, era stato chiaro: «Se non ci sarà un dietrofront aveva dichiarato dal palco di Roma il prossimo passo sarà la protesta in piazza dei Martiri». E, in generale, in ogni singola piazza in cui gli avvocati avrebbero potuto spiegare ai cittadini cosa avrebbe significato restare sotto processo per sempre. Tantissimi i legali che, in quella settimana, erano rimasti a casa. «Posso dire che c'è stata un'adesione vicina al 100%» aveva sottolineato Montino. Ma se da una parte c'era stata l'astensione, dall'altra, a Roma, era scoppiata la discussione. «Non si può restare per 10 anni sotto processo, senza avere nemmeno una sentenza di primo grado aveva specificato l'avvocato - Un mio assistito finito sotto processo per un furto, ha dovuto attendere quasi 10 anni per vedere definita la sua posizione. Vedeva i bimbi crescere, aveva cambiato lavoro, ma lui era sempre imputato». Alla fine è arrivata la sentenza di primo grado con la quale il giudice l'ha assolto. «Ma se già ora accadono queste cose aveva concluso Montino con il blocco della prescrizione cosa succederà? Bisogna spiegarlo al cittadino, andare tra la gente, perché se uno non ha la sventura di essere imputato, a volte non riesce a comprendere. Per questo se non va in porto questa protesta, il prossimo passo sarà scendere in piazza: andremo in piazza dei Martiri a spiegare la portata della nuova legge». Tuttavia, nonostante le proteste, il primo gennaio 2020 è entrata in vigore la cosiddetta legge Spazzacorrotti che ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

