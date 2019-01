Giustizia allo specchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANNO GIUDIZIARIOBELLUNO Un processo, ogni settimana, termina senza sentenza a causa della prescrizione che arriva sempre più spesso già in primo grado, in Tribunale a Belluno. Parliamo del 5,7% del totale dei processi totali bellunesi (50 processi l'anno). E quando si va in secondo grado la percentuale sale al 45%. Sempre più spesso nelle aule di Belluno si assiste a rinvii tattici per far prescrivere i processi, che sono vicini alla data di scadenza. Infatti, come sottolineato dalla presidente Antonella Coniglio nel dossier trasmesso alla...