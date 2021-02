GIU' LE SERRANDE

BELLUNO La Bottega delle Crocchette di piazza Piloni ha chiuso i battenti. Il negozio di toilettatura e articoli per animali ha cessato l'attività da circa una settimana, dopo una breve svendita. «È stata una chiusura molto sofferta», commenta la titolare Agnese Sitta. La decisione di chiudere il negozio, che la donna aveva aperto nel settembre del 2014 spinta dal grande amore per gli animali e dalla volontà di portare in centro storico un servizio per i proprietari di cani e di gatti, è arrivata a pochi giorni dalla morte del marito che per anni l'ha aiutata dietro il bancone. Lei nella stanza della toilettatura era infatti spesso impegnata nel lavaggio di cani e di gatti e lui assicurava il servizio di vendita di alimenti e accessori. «Da sola non mi è possibile continuare spiega -, dal punto di vista organizzativo diventa davvero troppo complesso e non posso assumere un dipendente in questo momento». Ma non c'è solo questo. Come spesso accade quando un commerciante getta la spugna, i motivi sono tanti e portano a puntare il dito contro i giganti del commercio online e l'abitudine di chi, con un click, si fa recapitare i pacchi a casa. Non solo, anche il costo dell'affitto ha contribuito a non far tornare i conti. aAnche ieri un mio ex cliente mi ha chiamata per sapere se avevo ancora cibo per il suo animale racconta -, ho spiegato che il negozio è chiuso. La causa sono anche tutte le persone che acquistano crocchette e scatolette online, senza pensare ai piccoli negozi di quartiere che vivono grazie alle spese dei cittadini». La Bottega era molto apprezzata da chi la frequentava; oltre a vendere cibo, cucce, cappottini e altri accessori e oltre a offrire il servizio di lavaggio, nella stagione estiva attivava anche una pensione per i gatti, al piano superiore, per chi partiva per le ferie ma non poteva portare con sè l'amico peloso. Un servizio unico in città, che adesso non c'è più. (A.Tr.)

