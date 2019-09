Gite in montagna, Sere d'autunno: il Cai non si ferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDOCai Agordo sempre in prima linea. Tanto nel settore escursionistico, con l'organizzazione di numerose uscite, tanto in area culturale, con la programmazione della rassegna Sere d'autunno, tanto in ambito di ricostruzione con le tantissimi iniziative messe in atto a favore del ripristino ambientale post Vaia. Se l'estate è stato un susseguirsi continuo di eventi, la stagione in arrivo riserverà altrettante sorprese.IL PROGRAMMAIn calendario ancora tre gite. Oggi gli appassionati raggiungeranno il bivacco Yale del monte Avena, nel...