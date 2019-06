Giro sul Nevegal: i Comuni sono al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDA ROSABELLUNO Obiettivo: passaggio della corsa rosa a Piandelmonte e Tassei. Belluno Alpina alza l'asticella, dopo il lancio del progetto del trenino e l'impegno a sistemare i sentieri ora pensa al Giro d'Italia. Perchè il piano anti spopolamento, per il quale gli abitanti della zona hanno chiesto e ottenuto l'attivazione a Palazzo Rosso di un tavolo tecnico permanente guidato dall'assessore Biagio Giannone, passa anche per i grandi eventi. Ma non è l'unico punto nell'agenda dell'Associazione, fitta di propositi di lungo respiro, ma...