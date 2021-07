Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIRO DI VITEBELLUNO Strade della provincia sotto al riflettore, in attesa del grande flusso estivo. Soprattutto in due punti critici, in nome della sicurezza: la provinciale 251 che sale in Val di Zoldo e la statale 51 nei pressi del Fadalto e della località La Secca dove nel mese di giugno già sono stati predisposti, durante i fine settimana, servizi coordinati di controllo stradale. Speciale attenzione verrà riservata al flusso di...