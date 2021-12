GIRO DI VITE

BELLUNO No-vax alle strette. Dopo la rimodulazione degli orari relativi ai drive-in tamponi dell'Ulss Dolomiti, sta per abbattersi un'altra tegola sulle teste di coloro che rifiutano il vaccino anti-covid e hanno bisogno del green pass: alcune farmacie smetteranno di eseguire tamponi perché esauste e prive di personale. La farmacia Venturelli Perale, in centro a Belluno, li ha già sospesi. Mentre altre lo faranno a partire da gennaio. Ma non è l'unico problema perché mancano anche i tamponi fai-da-te. Potrebbe essere questo il giro di boa della campagna vaccinale. I no-vax, impossibilitati a fare il tampone, potrebbero trovarsi senza alternative. Non tutti, certo, ma buona parte soprattutto nel periodo natalizio in cui, senza green pass, non potranno fare nulla.

IL NODO FAI DA TE

Ascoltando le farmacie del territorio emergono due dati: l'aumento delle richieste dei tamponi rapidi, in vista delle festività natalizie, e la difficoltà a reperire quelli fai-da-te. «Siamo tra i pochi ad averne ancora spiegano dalla Farmacia Coran di Belluno tanti arrivano da altre quartieri a chiederceli perché non riescono a trovarli. Devo ammettere che c'è stato un aumento delle richieste per i tamponi legati al green-pass». Lo confidano anche alla Farmacia Trevisan di Ponte nelle Alpi, «facciamo molta fatica a trovarli, al momento siamo sprovvisti e la richiesta è aumentata molto», e alla Farmacia Cristallo di Cortina D'Ampezzo, «c'è un problema di reperibilità, si fa fatica perché non arrivano quelli richiesti ma dovrebbero mandarcene ancora». Così la Farmacia Ricci di Feltre: «Abbiamo difficoltà e basta. Ora sono incasinata». Dalla farmacia Venturelli Perale, di Belluno, raccontano che «i magazzini sono sprovvisti di tamponi fai-da-te, le scorte terminate, e stiamo aspettando il nuovo ordine che tarda ad essere evaso, ora la richiesta è un po'aumentata». Qui i tamponi per ottenere il green pass sono stati sospesi «per mancanza di risorse umane: il personale infermieristico che ci aveva prestato la Croce blu non viene più e con le nostre forze non riusciamo a mantenere il servizio». Il direttore della Farmacia ente cooperativo di mutuo soccorso ad Auronzo aggiunge che i tamponi fai-da-te vengono mandati in modo contingentato. Si è passati da 10-20 a soltanto 5 al giorno e con l'incremento della domanda questo diventa un problema. Alla farmacia di Auronzo saranno ridotti anche i tamponi per green pass: «Ci limitiamo alla nostra utenza chiarisce il direttore Auronzo, stando a quanto dice il sindaco, ha il 25% della popolazione non vaccinata. Speravamo che la situazione migliorasse invece è una guerra che non gestiremo ancora a lungo. I tamponi vengono chiesti dagli stagionali, da quelli che vogliono festeggiare il Natale, dai genitori no vax per i figli che devono prendere l'autobus». Il lavoro diventa sempre più oneroso ma c'è chi non si può tirare indietro. Se un cittadino sceglie di fare il tampone in un'altra farmacia, infatti, è probabile che prenda lì anche i medicinali: «Non ci piace ciò che sta accadendo. Certo, nessuno ti ricatta però». Roberto Grubissa, presidente di Federfarma e direttore della farmacia di Quero, racconta che i tamponi fa-da-te sono talmente pochi che vengono riservati soltanto alle urgenze particolari o a chi è molto sensibile al test che viene fatto in farmacia.

RICHIESTA ALLE STELLE

«Nelle ultime settimane la richiesta di tamponi è schizzata alle stelle sottolinea Grubissa Da me, ad esempio, sono arrivate persone anche dalla provincia di Treviso e si presentano senza appuntamento. Io accetto solo chi ha un'emergenza, ad esempio il parente in ospedale o la necessità di fare assistenza a un malato». Non si può fare altrimenti: «Il pomeriggio è un delirio e andrò avanti fino alle 19. Tutti fanno i calcoli e vorrebbero venire lo stesso giorno alla stessa ora ma non è possibile».

Davide Piol

