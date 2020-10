LA RIVOLUZIONE

BELLUNO Se una delle giunte comunali delle tre amministrazioni coinvolte Borgo Valbelluna, Limana e Belluno non si opporranno, dal prossimo anno scolastico cambierà radicalmente la geografia e con essa in molti casi anche l'offerta formativa- di tre Istituti Comprensivi (Ic) della provincia. La decisione è stata assunta ieri nel corso della riunione d'ambito convocata in Provincia. In quella sede il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa e quello di Limana Milena De Zanet hanno portato la proposta di smembrare l'Ic di Trichiana-Limana facendo confluire i cinque plessi del primo nell'Ic di Mel; contestualmente Limana diventerebbe parte dell'Ic Belluno 3; che però in questa riorganizzazione potrebbe perdere Cairoli e Gabelli a beneficio dell'Ic di Belluno 1. Insomma: una rivoluzione. E la presa di posizione dei sindacati non si è fatta attendere: «Una decisione di fronte alla quale siamo sbalorditi - hanno detto Lorella Benvengù (Cisl) e Walter Guastella (Cgil) e di cui non comprendiamo le ragioni. Una decisione formalmente legittima, ma assunta senza interpellare le scuole coinvolte». Fra le perplessità anche il fatto che non sono stati coinvolti i rispettivi Consigli di Istituto: «Se l'avessero fatto si sarebbero resi conto problematiche e complessità di tale decisione». A spiegarlo sono prima di tutto i numeri. Allo stato attuale il Comprensivo di Mel conta 628 alunni, quello di Trichiana-Limana 959, Belluno 3 arriva a 836. Con l'operazione deliberata ieri dei tre Istituti ne rimarrebbero due: l'Ic di Borgo Valbelluna, dizione sotto la quale si ritroverebbero l'attuale Mel con Trichiana, salirebbe a 1.147 alunni; e Belluno 3 lieviterebbe a 1.276. «Numeri esagerati per un Comprensivo hanno detto i sindacati e perplessi si sono dimostrati sia l'unico Dirigente Scolastico presente (Belluno 3), sia il Dirigente Scolastico Provinciale Massimiliano Salvador che ha detto di non condividere la scelta». I sindacati temono una serie di ripercussioni: «La scuola è un sistema complesso e su di essa hanno competenza gli enti locali per edifici e servizi, il Ministero per l'organico, le scuole stesse per offerta formativa, organizzazione e aspetti didattici. E non se ne è tenuto conto». C'è poi l'aspetto occupazionale con riduzione sia di personale amministrativo (-1) sia di collaboratori scolastici (-3): «E il rischio è che le scuole più periferiche rischino la chiusura. Anche questo ci pare una questione che non tutti si sono posti». Di fronte all'osservazione che per una decisione del genere sarebbe stata necessaria una consultazione più ampia, il sindaco di Borgo ValBelluna Stefano Cesa avrebbe risposto lo riferiscono sempre i sindacati che essa era già contenuta nel suo programma elettorale. I sindacati hanno detto che a loro giudizio Nadia Sala, presente alla riunione per conto del Comune capoluogo, appariva perplessa. E che quindi le speranze di un ripensamento sono affidate alla giunta di Belluno. Ma l'assessore precisa: «In realtà l'accordo informale c'era stato». Una volta maturato il passaggio nelle giunte comunali, la Regione deciderà entro la fine dell'anno.G.S.

