Giro d'Italia, intanto la strada è rifatta

Il sogno Giro continua. Ronce, Tassei e Piandelmonte continuano a pedalare verso la corsa rosa. Con una marcia in più. Perché uno degli scogli che tenevano le borgate alte lontane dall'organizzazione di un passaggio di tappa è superato. La questione strada difatti non è più un problema. Buche e asfalto logoro non ci sono più: al loro posto un manto liscio e nero, che sa di nuovo. Il tratto di strada che da Tassei prosegue fino al ponticello sul Cicogna che fa da confine con il Comune di Limana è entrato nella lista delle bitumature di...