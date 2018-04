Giovani bellunesi a confronto «per un'Europa più giusta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOBELLUNO Possono i giovani costruire un'Europa più giusta e inclusiva? In che modo l'arte, la creatività e la poesia possono contribuire a promuovere la crescita sociale e il dialogo interculturale? Da questi interrogativi è nato lo scambio giovanile Tales of inclusion, per promuovere con l'espressione artistica e la poesia il dialogo interculturale, la solidarietà, la tolleranza e la coesione sociale, decostruendo pregiudizi e stereotipi legati al fenomeno migratorio.Sono trenta i partecipanti provenienti da Slovacchia,...