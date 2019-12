Giovani atleti a lezione di sicurezza a Socrepes

IL PROGETTO

BELLUNO Il progetto Ski school safety moment, per la sicurezza sulle piste da sci, come conseguenza della legalità, presentato a Cortina il 28 dicembre dal generale Massimo Mennitti, ieri è già diventato realtà. Sui tracciati del comprensorio di Socrepes c'è stato il primo incontro con i più giovani allievi della scuola di sci Cristallo. Con questa iniziativa i carabinieri e le scuole sci hanno inteso promuovere un'attività di informazione e prevenzione di sicurezza sulle piste, in occasione dell'avvio dei corsi sciistici settimanali per bambini. La formula prevede che durante le lezioni ci sia l'intervento di un carabiniere, che distribuisce ai piccoli il decalogo dello sciatore, che illustra in modo simpatico le norme di comportamento per chi pratica lo sci alpino e lo snowboard. Il capitano Stefano Biasone, comandante della compagnia di Cortina d'Ampezzo, ha dato il via al progetto, assieme ai suoi collaboratori, riscuotendo grande interesse da parte dei futuri campioni. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri, la società Difesa Servizi, le aziende Mercedes Benz e Kbek. Si inserisce nell'ambito delle attività di valorizzazione del marchio Arma 1814, la nuova linea di abbigliamento sportivo. Per ora il progetto sulla sicurezza coinvolge due scuole di sci, la Cristallo di Cortina e la Azzurra di Folgaria. I prossimo anno si estenderà a una decina di strutture.

Marco Dibona

