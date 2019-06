Giovani a fianco degli anziani per colmare il gap informatico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREI giovani contro il gap digitale: gli studenti in aiuto di adulti ed anziani per la conoscenza delle nuove tecnologie. Il 5 luglio all'Istituto Colotti di Feltre iniziano i corsi di informatica, smartphone e tablet tenuti dagli studenti di informatica delle classi seconde e terze dell'Istituto di Istruzione Superiore di Feltre ed altri studenti volontari over 16 che volessero aggiungersi anche da altre scuole. Ci si può iscrivere ad uno o più dei quattro percorsi progettati, ciascuno dei quali prevede due incontri alla settimana, in...