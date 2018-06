Giostre in città: due settimane di divertimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRADIZIONEBELLUNO Le giostre sono arrivate in città. Oggi alle 12 sono previsti i collaudi alle macchine, in tempo per la grande apertura delle 15.30. La tradizione, insomma, si rinnova. «Faccio tappa a Belluno praticamente da sempre racconta Adriano Rossi, proprietario del tagadà -, da quando sono nato abbiamo passato sempre un paio di settimane in questa città. I tempi sono cambiati, ma il parco divertimenti piace sempre». Mercoledì hanno preso il via le operazioni di montaggio dei grandi macchinari, ore e ore di fatica per far...