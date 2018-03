Giornata Libera contro le mafie: alla sfilata anche studenti bellunesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEBELLUNO (gs) C'erano anche trentacinque bellunesi ieri a Foggia in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera, l'associazione contro le mafie fondata dal bellunese don Luigi Ciotti. Gli studenti partiti in pullman martedì mattina grazie all'organizzazione delle Scuole in Rete per un mondo di solidarietà e pace provengono dagli Istituti superiori Polo Val Boite di Cortina d'Ampezzo, Follador di Agordo, Della Lucia di Feltre, Catullo, Renier, e...