Giorgio, il bimbo curato nel sanatorio torna, da adulto, col presepe: «Grazie»

PONTE NELLE ALPI

Ha impiegato quasi settant'anni: ma oggi l'ideale gemellaggio tra Livorno e Ponte è sancito. Lo ha voluto Giorgio, che nel 1953 era un bambino bisognoso di cure ed oggi si è ricordato del luogo che queste cure gli ha dato. È una bella storia di Natale che unisce Livorno, la città del bambino di allora che oggi è un signore anziano con la memoria grata, e Ponte nelle Alpi. Qui, negli anni, la Casa del Sole che ora ospita la residenza per anziani, dalla metà del secolo scorso fu anche sanatorio per bambini provenienti da tutta Italia. Un luogo di cura talmente famoso che ricevette anche le visite di personalità quali Alcide De Gasperi e Rita Levi Montalcini. E nel 1953 fra i tanti piccoli bisognosi di cure c'era Giorgio, un bambino di Livorno. Non ha mai dimenticato Ponte nelle Alpi e l'assistenza ricevuta. E così il bambino diventato un anziano che oggi, come allora, vive nella sua città d'origine, nelle scorse settimane ha avviato una fitta corrispondenza con l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ponte cui ha raccontato la propria vicenda. E per manifestare la propria gratitudine per l'accoglienza ed il giovamento ricevuti allora dal territori, in ricordo della propria permanenza, ha donato alla comunità pontalpina un albero-presepe artigianale per il Natale 2019, come «segno di riconoscenza, solidarietà e pace». Queste le sue parole quando ha consegnato l'opera. Il presepe è stato realizzato dallo stesso Giorgio e per il momento fa bella mostra di sé nell'ufficio del sindaco, in Municipio a Cadola.

G.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA