IL RITRATTO

LIMANA Un ragazzo molto dinamico, dal carattere solare e divertente. Molto attivo a Limana, sia con la Protezione civile, che con il gruppo cinofili. Un trascinatore, insomma, che sapeva coinvolgere i coetanei in molte iniziative. Per tutti gli amici era semplicemente Tocio. Appassionato di trattori, tanto che il suo nome è associato al Raduno di trattori che viene organizzato ogni 1° maggio a Valmorel. Amava anche la moto, i cani e la montagna. Giorgio Favero aveva compiuto 27 anni lo scorso 9 luglio. Nelle fotografie pubblicate in rete dai suoi amici si mostra sempre sorridente e sereno. Nei racconti di chi lo conosce bene emerge il ritratto di un ragazzo disponibile a collaborare e pronto a dare una mano. Abitava a Valpiana e lavorava a Trichiana di Borgo Valbelluna alla Da Canal Macchine agricole. Domenica mattina presto, quando ha salutato i suoi amici per l'ultima volta, non sapeva che da lì a poco avrebbe avuto l'appuntamento col destino. Si è congedato allegramente, come sempre, come era nella sua natura.

IL RICORDO

Lo conosceva bene Matteo Troian, presidente dell'associazione Amici di roccia il sodalizio estinto dopo 11 anni nel 2018. All'inizio era un gruppo di amici con la passione della montagna e dell'arrampicata sportiva, nel tempo l'associazione ha cambiato i suoi orizzonti, dedicandosi all'organizzazione di eventi sportivi e sociali legati alle tradizioni locali. Il tutto puntando soprattutto nel coinvolgimento dei giovani. «Giorgio era una persona molto positiva e alla buona ricorda Matteo Troian - faceva stare tutti a proprio agio. Un ragazzo semplice che si impegnava nel sociale. Si dedicava da anni al Raduno trattoristico a Valmorel del 1° maggio, tra le sue passioni, infatti, c'era quella per i trattori, tanto che lavorava da Da Canal macchine agricole a Trichiana». La notizia ha sconvolto tutti a Limana lasciando incredula e rattristata l'intera comunità. Il sindaco, Milena De Zanet, ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia: «La comunità spiega la prima cittadina di Limana - perde un ragazzo molto attivo e allegro. Faceva parte della Protezione civile e in questi ultimi tempi le nostre strade si sono incrociate spesso, visti i tempi». Il vicesindaco Edi Fontana aggiunge: «Siamo tutti molto addolorati e pensiamo alla sua famiglia». Molti dei suoi amici hanno voluto dirgli ciao, attraverso i social, pubblicando foto recenti e lasciando qualche parola di ricordo all'amico Giorgio. «No, no e ancora no scrive qualcuno -. Non ci voglio credere! Amico mio resterai nel cuore di molti di noi! Tu che avevi sempre il sorriso negli occhi con un cuore grande sempre pronto a dare una mano in qualsiasi momento. Ci mancherai tanto veramente! Riposa in pace, Giorgio Tocio». Qualcun altro: «E pensare che ci eravamo sentiti un po' di giorni fa, e mi rendo conto sempre di più di quanto la vita sia fragile e imprevista. Non smettere mai di sorriderci da lassù».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA