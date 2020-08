IL CASO

BELLUNO La polizia è a caccia dei proprietari di due anelli, e tre orecchini, rinvenuti dal personale sanitario dell'ospedale San Martino di Belluno. Della storia di questi orecchini e degli anelli si conosce davvero poco, anzi niente. Non è chiaro se siano provento di furto, se siano stati abbandonati da qualcuno che dopo una visita o un periodo di ricovero all'ospedale ha pensato di andarsene senza curarsi troppo di portare con sé i propri monili. Non è noto neppure da quale reparto provengano. Quello che è sicuro è che il personale dell'ospedale non è riuscito autonomamente a risalire al proprietario, o ai proprietari, ed ha chiesto aiuto alla polizia. Al momento, insomma, un padrone per quegli oggetti non c'è ancora. Per chi fosse interessato a rivendicarne la proprietà è possibile farlo recandosi alla Divisione anti crimine della questura di Belluno. Ovviamente sarà necessario essere in grado di dimostrarne la proprietà. Un dettaglio per nulla scontato in casi come questi. Bisognerà esibire una fotografia, o ancora essere in grado di descriverne minuziosamente i dettagli. Del ritrovamento la polizia ha dato notizia nel proprio profilo social ma non è chiaro a quando risalga lo smarrimento o il furto dei gioielli, se si tratti di qualche giorno o addirittura dei mesi scorsi. Ad aiutare i poliziotti a capirne di più di quei gioielli potranno essere, eventualmente, i proprietari che si renderanno conto di aver lasciato incustoditi i propri monili o, ancora, di averne subito il furto.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA